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Kadınlar ve Gençler vites yükseltti

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Kadınlar ve Gençler vites yükseltti
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun düzenlediği Kadınlar ve Gençler puanlı turnuvalarının üçüncü ayağı önceki gün Minareliköy Spor Kulübü lokalinde gerçekleştirildi.  Turnuvalarda mücadele eden sporcuların form düzeylerindeki artışla birlikte maçların seyir zevkinin de arttığı üçüncü haftada, Kadınlarda finale yenilgisiz gelen Duygu Oktay, ilk iki haftanın şampiyonu Ebru Kösemihal’i 3-2 yenerek şampiyonluğa uzanan isim olurken Alsancak Yeşilova sporcusu Gamze Alat ise üçüncü kez üçüncülüğü elde etti.
Gençlerde ise son zamanlarda performansı ile göz dolduran Kuzey Öksüzoğulları finaldeki rakibi Osman Kozansoy’u 3-0’ lık skorlarla geçerek şampiyon olurken, turnuva boyunca başarılı maçlar çıkaran Azad Asar üçüncü oldu.
 
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