Kartingciler kupalarını görkemli bir törenle aldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği, Kale Boya 2023 ROK Cup Karting sezonunun tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupalarını takdim etti. Balo, Cloud Nine’da 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği 6 yarışlık Kale Boya 2023 ROK Cup Karting Şampiyonası’nın tamamlanmasının ardından gala gecesi, 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı, Cemsa Sporting Center içerisinde bulunan Cloud Nine’da yapıldı. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel’in konuşmasıyla başlayan tören, teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle devam etti. Gecede sponsorlara, görevlilere, basına ve takım yetkililerine teşekkür plaketleri Başkan Tigin Güryel ve Asbaşkan Ramadan Uzun tarafından takdim edildi.

Teşekkür konuşmasında Güryel, Başbakan Ünal Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na ve Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü’ye, Cemsa Sporting Center Direktörü Mehmet Salih Karalım’a, şampiyona sponsoru Kale Boya’ya, Near East Bank’a, Güven Sigorta’ya, damalibayrak.net direktörü Çağın Özılgaz’a, Gelengül Production Direktörü İrfan Gelengül’e ve Avese Reklam’a Karting şampiyonasının hayata geçirilebilmesinde yaptıkları yadsınamaz katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca Güryel, yarışların organizasyonunu yapan Sertuğ Özyiğit ve ekibine, takım direktörlerine, mekaniklere, sporculara ve ailelerine teşekkür etti.

Başkanın konuşmasının ardından sezon boyunca mücadele eden 32 sporcunun tamamı tek tek sahneye davet edilerek sertifika ve anı plaketi aldılar. Geceye katılamayan sporcular ise anons edilerek başarılarından ötürü alkışlandılar. Mini kategoride Rüzgar Okman bir kez daha şampiyonluk kupasını alırken, Eren Murat Ortaç ikinci, Ateş Karalım üçüncülük kupasını aldı. Aral Selviler ve Mustafa Topcu yönetim kurulu üyesi İzzet Çınar’dan plaketlerini aldılar. Geleceğin yıldızları, Rookie kategori üyesi Mustafa Bağrıaçık ve Martin Kotkin’de gecede plaket alan isimlerdendiler. Junior kategoride ve Senior kategoride geceye katılamayan iki şampiyon Hasan Onalt ile Halil Kahraman anons edilerek alkışlanırken, Junior kategori ikincilik kupasını Demir Göksan, üçüncülük kupasını Tuğra Sıddık aldı. Rüzgar Miralay ise plaketini yönetim kurulu üyesi Enver Emin Özbeşer’den aldı. Senior kategori ikincilik kupasını Metin Bıçkıcıoğlu’na Mehmet Salih Karalım takdim ederken, kategori plaketlerini Gazi Yuca ve Mustafa Efeefe aldı. Master kategoride şampiyonluk kupasını pistlerin sevilen ismi Abdulsamed Aliyu Asbaşkan Ramadan Uzun’dan teslim aldı. Kategorinin ikincisi Canay Sakallılar ve üçüncüsü Güner Ballı oldu.



Yarışçılar:

Rookie Kategori

-Reşat Altınör

-Martin Kotkin

-Vova Blikhar

-Mustafa Bağrıaçık

-Poyraz Polat

-Buğra Oturak

Mini Kategori

1.Rüzgar Okman

2.Eren Murat Ortaç

3.Ateş Karalım

4.Aral Selviler

5.Zafer Niyazi

6.Mustafa Niyazi

7.Arslan Birgili

8.Asil Özbahadır

9.Murat A. Adıgüzel

Junior Kategori

1.Hasan H. Onalt

2.Demir Göksan

3.Tuğra Sıddık

4.Rüzgar Miralay

Senior Kategori

1.Halil Kahraman

2.Metin Bıçkıcıoğlu

3.Buğur Kambillili

4.Gazi Yuca

5.Mert Uzun

6.Tolga Güryel

7.Mustafa Efeefe

Master Kategori

1.Abdulsamed Aliyu

2.Canay Sakallılar

3.Güner Ballı

4.Mehmet Yaman

5.Arkın Şevketoğlu

6.Salih Karalım

