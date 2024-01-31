Darts Süper Ligi’nde ilk devrenin lideri Minareliköy

Son yıllarda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Minareliköy Spor Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ile kendi sahasında yaptığı maçta karşılaşmadan 12-4 skorla ayrılarak ilk yarıyı yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde lider tamamladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerinde önceki akşam yapılan Süper Lig 9. Hafta karşılaşmalarıyla ligin ilk yarısı tamamladı. Çekişmeli karşılaşmaların izlendiği 9. hafta maçlarında Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ve Gönyeli Spor Kulübü arasındaki karşılaşma 8-8 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte iki takım da puan tablosundaki yerlerini korudular. Cihangir Spor Kulübü konuk olduğu Diamond Child Darts Derneği’nden 3 puanı alırken, ligin iddialı ekiplerinden Göyeli Darts Birliği konuk ettiği Güzelyurt Darts Birliğini farklı yenerek ligin ilk yarısını ikincilikle kapattı. Son yıllarda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Minareliköy Spor Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ile kendi sahasında yaptığı maçta karşılaşmadan 12-4 skorla ayrılarak ilk yarıyı yenilgisiz ve puan kayıpsız bir şekilde lider tamamladı. Orta sıralarda lige istikrarlı bir şekilde devam eden Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, konuk ettiği Lefkoşa Darts Birliği’ni 11-5 lik skorla geçerek 3 puanı hanelerine yazdırdılar.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Yönetim Kururlunun yayınladığı bildiriye göre, Salı günü oynanması gereken 1. Lig maçları kötü hava koşulları nedeni ile 2 Şubat Cuma gününe ertelendi.



Cihangir Av. At. Birliği – Gönyeli Spor Kulübü 8-8

Diamond Child Darts Derneği – Cİhangir Spor Kulübü 6-10

Gönyeli Darts Birliği – Güzelyurt Darts Birliği 15-1

Minareliköy Spor Kulübü – Beyarmudu Belediyesi 12 – 4

Gönyeli AV. At. Kulübü – Lefkoşa Darts Birliği 11-5



KKDF SÜPER LİG PUAN DURUMU

TAKIM O G B M A Y AV P

Minareliköy Spor Kulübü 9 9 0 0 120 24 96 27

Gönyeli Darts Birliği 9 8 0 1 112 32 80 24

Gönyeli Spor Kulübü 9 6 1 2 96 48 48 19

Cihangir Av. Atıcılık Birliği 9 5 1 3 81 63 18 16

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü 9 5 1 3 70 74 -4 16

Güzelyurt Darts Birliği 9 3 2 4 64 80 -16 11

Cihangir Spor Kulübü 9 3 1 5 57 87 -30 10

Beyarmudu Belediyesi 9 2 0 7 59 85 -26 6

Diamond Child Darts Derneği 9 1 0 8 40 104 -64 3

Lefkoşa Darts Birliği 9 0 0 9 21 123 -102 0

