Gönyeli-Alayköy Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Derece Sınıf 1 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 45:19.9 2 2 8 StageCarsRally Team Ömer Yıldız Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX 46:55.8 N 3 7 Derviş Dizliklioğlu NebilÖneral Mitsubishi Lancer Evo IX 49:21.9 N 4 23 Akay Akbil Arkın Şevketoğlu CanamMaverick 49:47.4 R 5 22 Hasan Yiğittürk Mehmet Çağla CanamMaverick 49:47.5 R 6 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX 50:09.5 N 7 9 Zaim Kömürleri Rally Team Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer Evo IX 51:19.0 N 8 24 Tolga Güllü Zeliha Güllü CanamMaverick 52:34.5 R 9 5 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 54:41.2 1 10 21 Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş CanamMaverick 56:22.9 R 11 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 56:37.5 2 12 20 Osman Ceylan Batuhan Doğan Fiat Egea 58:38.0 3 13 15 Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer Evo VI 59:46.8 1 14 17 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 01:00:02.9 3 15 16 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 01:01:26.5 1 16 18 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 01:08:14.0 3 17 6 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo X 01:09:45.1 1

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2023 sezonuna 4’üncü ralli ile devam etti. Basel Holding’in ana sponsorluğunda, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan organizasyon 2 günlük sürdü. Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve KKTOK iş birliğiyle ilk kez gerçekleştirilen rallisi’nin ilk gününde Espresso Lab'ında katkıları ile şehir içi özel seyirci etabı geçildi. Büyük bir kalabalık önünde yapılan ilk etabın ardından ekipler araçlarını kapalı parka koyup Pazar sabahını beklemeye başladılar.Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Aveon Sigorta, Rinata, Debreli Motors ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilen rallinin ikinci günü Kanlıköy-Aktepe-Alayköy bölgelerinde hazırlanan etapların ikişer kez geçilmesiyle yapıldı. İlk olarak yaklaşık 11 kilometrelik Aktepe etabı ardından yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabıiki kez art arda geçildi. Öğle arasının ardından ralli 2 kez art arda geçilen Alayköy etabıyla tamamlandı. Bu sezona damga vuran NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Skoda Fabia R5 araçlarıyla ralliyi kazanan ekip oldu. Mitsubishi LanvcerEvo IX ile etaplara dönen eski şampiyon Ömer Yıldız, StageCarsRally Team adına, Kani Avkıran’ın co-pilotluğunda ikinci olmayı başardı. Genç pilot Derviş Dizliklioğlu ise, ralliye geri döndüğü ikinci yarışta podyuma çıkmayı başardı. NebilÖneral’ın co-pilotluğunda yarışan Dizliklioğlu üçüncü olmayı başardı.Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de birinci olan ekip, Haskasap-Mulla ikilisiydi. Ralliyi ikinci sırada götürürken kayaya çarparak lastik patlatan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi gerilere düşmelerine rağmen Sınıf 2 ikincisi olarak günü tamamladılar. Sınıf N birincisi Ömer Yıldız-Kani Avkıran ikilisi olurken, Sınıf N ikincisi Derviş Dizliklioğlu-NebilÖneral ikilisi oldu. Sınıf N’de podyumu tamamlayan ekip, etapların en istikrarlı ekiplerinden Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. İzleyenlere keyif veren UTV araçların olduğu Sınıf R’de birinci Akay Akbil-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. İkinci Hasan Yiğittürk-Mehmet Çağla ikilisi olurken üçüncü Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi oldu. Sınıf 1’de birinci Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi olurken ikinci Hüseyin Yarkıner-Ümit Koçak ikilisi ve üçüncü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf 3’te bu yarışın birincisi Türkiye’den yarışa katılan Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi oldu. Onları Karaduman RallyTeam’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ikinci olarak ve Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi üçüncü olarak takip etti. Osman Palabıyık Yarışın Kahramanı kupası, birçok sorunla boğuşan Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisine verildi. İki gün boyunca Yenikent Bulvarı’nı renklendiren ve servis alanının da aynı yere kurulduğu ralli sonunda ödül töreni yapıldı. Ödülleri Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir birlikte takdim ettiler.