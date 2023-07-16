Gönyeli-Alayköy Rallisi’ni Haskasap-Mulla ikilisi kazandı

Kazanan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi oldu
Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Mulla Rent a Car, Aveon Sigorta, Rinata, Debreli Motors ve Eurol’un katkıları ile gerçekleştirilen rallinin ikinci günü Kanlıköy-Aktepe-Alayköy bölgelerinde hazırlanan etapların ikişer kez geçilmesiyle yapıldı. İlk olarak yaklaşık 11 kilometrelik Aktepe etabı ardından yaklaşık 12 kilometrelik Kanlıköy etabıiki kez art arda geçildi. Öğle arasının ardından ralli 2 kez art arda geçilen Alayköy etabıyla tamamlandı. Bu sezona damga vuran NEU Drift Racing Team ekibi, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Skoda Fabia R5 araçlarıyla ralliyi kazanan ekip oldu. Mitsubishi LanvcerEvo IX ile etaplara dönen eski şampiyon Ömer Yıldız, StageCarsRally Team adına, Kani Avkıran’ın co-pilotluğunda ikinci olmayı başardı. Genç pilot Derviş Dizliklioğlu ise, ralliye geri döndüğü ikinci yarışta podyuma çıkmayı başardı. NebilÖneral’ın co-pilotluğunda yarışan Dizliklioğlu üçüncü olmayı başardı.
Genel klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de birinci olan ekip, Haskasap-Mulla ikilisiydi. Ralliyi ikinci sırada götürürken kayaya çarparak lastik patlatan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi gerilere düşmelerine rağmen Sınıf 2 ikincisi olarak günü tamamladılar. Sınıf N birincisi Ömer Yıldız-Kani Avkıran ikilisi olurken, Sınıf N ikincisi Derviş Dizliklioğlu-NebilÖneral ikilisi oldu. Sınıf N’de podyumu tamamlayan ekip, etapların en istikrarlı ekiplerinden Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. İzleyenlere keyif veren UTV araçların olduğu Sınıf R’de birinci Akay Akbil-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. İkinci Hasan Yiğittürk-Mehmet Çağla ikilisi olurken üçüncü Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi oldu. Sınıf 1’de birinci Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi olurken ikinci Hüseyin Yarkıner-Ümit Koçak ikilisi ve üçüncü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf 3’te bu yarışın birincisi Türkiye’den yarışa katılan Osman Ceylan-Batuhan Doğan ikilisi oldu. Onları Karaduman RallyTeam’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ikinci olarak ve Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi üçüncü olarak takip etti. Osman Palabıyık Yarışın Kahramanı kupası, birçok sorunla boğuşan Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisine verildi. İki gün boyunca Yenikent Bulvarı’nı renklendiren ve servis alanının da aynı yere kurulduğu ralli sonunda ödül töreni yapıldı. Ödülleri Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir birlikte takdim ettiler.
Kayıt Listesi:
|No.
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Derece
|Sınıf
|1
|2
|NEU Drift Racing Team
|Enver Haskasap
|Halil Mulla
|Skoda Fabia R5
|45:19.9
|2
|2
|8
|StageCarsRally Team
|Ömer Yıldız
|Kani Avkıran
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|46:55.8
|N
|3
|7
|Derviş Dizliklioğlu
|NebilÖneral
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|49:21.9
|N
|4
|23
|Akay Akbil
|Arkın Şevketoğlu
|CanamMaverick
|49:47.4
|R
|5
|22
|Hasan Yiğittürk
|Mehmet Çağla
|CanamMaverick
|49:47.5
|R
|6
|4
|Goodyear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|50:09.5
|N
|7
|9
|Zaim Kömürleri Rally Team
|Önder Zaim
|Barış Hürkol
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|51:19.0
|N
|8
|24
|Tolga Güllü
|Zeliha Güllü
|CanamMaverick
|52:34.5
|R
|9
|5
|Bilgimer Rally Team
|Selen Bilgimer
|Ali Burhan Sevil
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|54:41.2
|1
|10
|21
|Mahmut Bozalanlar
|Mahmut Ulaş
|CanamMaverick
|56:22.9
|R
|11
|1
|Goodyear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Ford Fiesta S2000
|56:37.5
|2
|12
|20
|Osman Ceylan
|Batuhan Doğan
|Fiat Egea
|58:38.0
|3
|13
|15
|Hüseyin Yarkıner
|Ümit Koçak
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|59:46.8
|1
|14
|17
|Karaduman Rally Team
|Özhan Karaduman
|Ahmet Buzlukçuoğlu
|Fiat Palio
|01:00:02.9
|3
|15
|16
|Hakan Biricik
|Ahmet Biricik
|Subaru Impreza
|01:01:26.5
|1
|16
|18
|Karaduman Rally Team
|Osman Pozan
|Ayhan Ertuğrul
|Peugeot 206 Gti
|01:08:14.0
|3
|17
|6
|Goodyear Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Rasim Çetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo X
|01:09:45.1
|1