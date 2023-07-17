banner913
banner932
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
Otello Çoksesli Korosu, Fransa’da KKTC’yi temsil etti
16 0
Bişmiş kurtarılamadı
Bişmiş kurtarılamadı
64 0
 
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
Tuzla, ‘lider benim’ dedi
39 0
Milletin zaferi 7’nciyılında
Milletin zaferi 7’nciyılında
27 0
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
Faşist Yunan Darbesinin 49. Yıldönümü
37 0
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
39 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
28 0
banner964

Bişmiş kurtarılamadı

banner476

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde 26 Haziran’da meydana gelen kazada yaralanan Özkan Bişmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

banner825
Bişmiş kurtarılamadı
banner960
Lefkoşa’da 26 Haziran günü gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Özkan Bişmiş, 67 yaşında hayatını kaybetti…
Bişmiş, yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Özkan Bişmiş’in oğlu Erhan Bişmiş de 16 Aralık 2012’de Lefkoşa’da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti…
Diyaliz teknikeri olan Özkan Bişmiş, sağlık camiasında tanınan bir isimdi…
Bişmiş’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı, olay günü kaçarak kayıplara karışmıştı.
13 günün ardından polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılmış, süratli araç kullanmaktan daha önce bir kez rapor edildiği ve yine geçmişte, “Kanunsuz patlayıcı madde ve kurusıkı tabanca tasarrufu” suçlarından teminata bağlandığı ortaya çıkmıştı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.