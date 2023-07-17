Bişmiş kurtarılamadı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde 26 Haziran’da meydana gelen kazada yaralanan Özkan Bişmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Lefkoşa’da 26 Haziran günü gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Özkan Bişmiş, 67 yaşında hayatını kaybetti…Bişmiş, yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu.Özkan Bişmiş’in oğlu Erhan Bişmiş de 16 Aralık 2012’de Lefkoşa’da meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti…Diyaliz teknikeri olan Özkan Bişmiş, sağlık camiasında tanınan bir isimdi…Bişmiş’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının zanlısı, olay günü kaçarak kayıplara karışmıştı.13 günün ardından polis tarafından tespit edilerek tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılmış, süratli araç kullanmaktan daha önce bir kez rapor edildiği ve yine geçmişte, “Kanunsuz patlayıcı madde ve kurusıkı tabanca tasarrufu” suçlarından teminata bağlandığı ortaya çıkmıştı.