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Dragda sıralama turları yapıldı

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Dragda sıralama turları yapıldı
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneğinin (KKDSOD) 7 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Tuning Torch Drag Yarışı, sıralama turları yapıldı.
Sıralama turlarında drag yarışçılarını,yarışın heyecanı sararken, Akıncılar Tünel’deki yarışa ilginin büyük olması bekleniyor.
Bu arada anlamlı Tuning Torch Drag Yarışı bir amaca da hizmet edecek. Yarış alanında kurulacak mobil kahve aracı gelirinin tümü ile yarış gelirinin bir kısmı SMA Tip 1 tedavisi gören Asya bebeğin tedavisi için bağışlanacak.
 
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