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Ralli Kulübü yarışı erteledi

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Ralli Kulübü yarışı erteledi
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün (KKRK) organize edeceği Gaziköy Ralli Sprint yarışı ertelendi.
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü yönetimi, ülkemizi son günlerde etkisi altına alan aşırı sıcaklardan dolayı yarışı erteleme kararı aldı. Sporcuların ve görevlilerin sağlıkları göz önüne alınarak ertelenen yarışın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
 
 
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