Ralli Kulübü yarışı erteledi

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün (KKRK) organize edeceği Gaziköy Ralli Sprint yarışı ertelendi.
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü yönetimi, ülkemizi son günlerde etkisi altına alan aşırı sıcaklardan dolayı yarışı erteleme kararı aldı. Sporcuların ve görevlilerin sağlıkları göz önüne alınarak ertelenen yarışın yeni tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.