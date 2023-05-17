Sun Valley Cup-2 tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SunValley Cup-2 DAÜ kortlarında oynanan final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı.
Sun Valley Cup-2 de oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;
SUN VALLEY CUP-2 DAÜ SIRALAMASI
TEK ERKEKLER
1 ORÇUN KASAP
2 ERGE GÜNSER
3 METİN POSLU
4 İZZET KANAGA
5 ERHAN AKYÜZ
6 İZZET ALSAKAL
7 ABDUL RAQEEB RASHID
8 MAHDİ HASANZADE
9 ARİF HASANZADE
10 ALEX VOLBERG
11 ERHAN DEMİRCİLER
12 RADİN MORADİ
13 BARDIA GHASEM
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