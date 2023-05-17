Sun Valley Cup-2 tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen SunValley Cup-2 DAÜ kortlarında oynanan final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı.

Sun Valley Cup-2 de oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;

SUN VALLEY CUP-2 DAÜ SIRALAMASI

TEK ERKEKLER

1 ORÇUN KASAP

2 ERGE GÜNSER

3 METİN POSLU

4 İZZET KANAGA

5 ERHAN AKYÜZ

6 İZZET ALSAKAL

7 ABDUL RAQEEB RASHID

8 MAHDİ HASANZADE

9 ARİF HASANZADE

10 ALEX VOLBERG

11 ERHAN DEMİRCİLER

12 RADİN MORADİ

13 BARDIA GHASEM

