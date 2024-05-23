25 sürücü Alevkayası’na tırmanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı bu Cumartesi günü uzun bir aradan sonra tekrar kullanılacak olan Çeşme-Alevkayası yolunda gerçekleştirilecek

5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken,Geçtiğimiz sezon Şampiyonu Deniz Denner , Tırmanma Şampiyonasında adlarından sıkça söz edilen daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu ,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu Loucas Christoforou, E4 Kategörisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Enver Haskasap’ında da içinde bulunduğu 25 sürücü Alevkayası'nda en iyi zaman için yarışacaklar.Yapılacak tırmanma yarışı aynı zamanda Mahalli Ralli Şampiyonası "Ahmet Demirel Ralli Kupası" na da puan verecek.

25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Alevkayası Çeşme olarak bilinen noktada olacak. Tunning Torch sponsorluğunda, Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek , Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak ikinci tırmanma yarışının servis alanı da Alevkayası piknik alanında konumlanacak.



