Rallide güvenli seyir

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, sezonun ilk yarışı olan Hamitköy Ralli Sprint’i öncesindeki hafta sonlarında yarışçılara test sürüşü imkanı sağlamıştı.

Test sürüşlerine, arabalarının son durumlarını görmek isteyen rallicilerin yanı sıra ralli severler de büyük ilgi gösterdiler. Oldukça kalabalık ralli sever kitlesi Hamitköy’deki etaplardaki yerlerini alırken, maske ve mesafe kuralına uydukları da görüldü.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışı, 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Hamitköy’de gerçekleşecek yarışAyer Argün Kupasına da puan verecek. Rallinin başlama saati ise saat 13:00 olacak.

