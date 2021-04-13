banner583
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
11 0
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
13 0
 
80 0
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
13 0
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
54 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
52 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
55 1
banner529
banner570

Rallide güvenli seyir

banner476

Rallide güvenli seyir
banner630
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, sezonun ilk yarışı olan Hamitköy Ralli Sprint’i öncesindeki hafta sonlarında yarışçılara test sürüşü imkanı sağlamıştı.
Test sürüşlerine, arabalarının son durumlarını görmek isteyen rallicilerin yanı sıra ralli severler de büyük ilgi gösterdiler. Oldukça kalabalık ralli sever kitlesi Hamitköy’deki etaplardaki yerlerini alırken, maske ve mesafe kuralına uydukları da görüldü.
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışı, 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Hamitköy’de gerçekleşecek yarışAyer Argün Kupasına da puan verecek. Rallinin başlama saati ise saat 13:00 olacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.