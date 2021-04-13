Salonlarda yedi günde bir PCR şart

Spor Dairesi Müdürlüğü, spor salonları (fitness) ve takım sporlarının antrenman koşulları konusunda açıklama yayınladı.

Spor Dairesi Müdürlüğünün yayınladığıaçıklama şöyle:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun son kararları doğrultusunda, spor salonları (fitness) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecekler. Spor salonlarında görevli kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecek.

Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacak.”

