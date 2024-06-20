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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece

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Sıcak ve nemli havanın etkisini sürdürdüğünü ülkede bugünden itibaren yedi günlük sürede, en yüksek sıcaklık 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

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Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
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Meteoroloji Dairesi'nin raporuna göre, yarın hava açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; cumartesi açık az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günlerindeyse açık ve az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36-39, sahillerde 32-35 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgâr, güney ve batıdan orta kuvvette esecek. 
 
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