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Perşembeye kadar yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesine göre, 11 Ocak Perşembe’ye kadar yer yer yağmur bekleniyor.

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Perşembeye kadar yer yer yağmur bekleniyor
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Daire’nin 15 Ocak’a kadar olan tahminlerine göre, yarın öğleden sonra yer yer sağanak, sabah saatleri yer yer sis; 10 Ocak Çarşamba yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur, sabah saatleri yer yer sis; 11 Ocak Perşembe yer yer hafif sağanak yağmur bekleniyor. Periyodun geriye kalan bölümünde yağmur beklenmiyor.
 
Hava periyodun ilk iki günü serin, diğer günlerinin ise soğuk ve nemli olması bekleniyor. Tahminlere göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 20, diğer günlerde  ise 15 - 17 derece dolaylarında seyredecek.
 
Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
 
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