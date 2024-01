Salut’ta coşku dolu eğlence

Girne’de “yeni nesil meyhane” denilince akla gelen isim olan Salut Restoran’da eğlence doludizgin yaşanmaya devam ediyor.



DJ performansları, şovlu eğlenceleri ve lezzetli Kıbrıs meyhane yemekleriyle fark yaratan Salut, her kesimden büyük ilgi görüyor.



Yılbaşı gecesi sıra dışı eğlencelere sahne olan mekanda coşku bir an olsun bile eksik olmadı.



DJ Yusuf Coşkuner ve DJ İldiz’in tempolu şarkıları, oryantaller ve perküsyon şovu eşliğinde doyasıya eğlenen konuklar unutulmaz anlar yaşadı.



Birbirinden hareketli şarkılarla coşan konuklar gece geç saatlere kadar eğlencenin tadını çıkardı.



Adanın dört bir yanından eğlence severleri ağırlayan Salut Restoran,nezih atmosferi, kaliteli hizmeti, lezzetli yemekleri ve güler yüzlü personeliyle herkesten tam not almayı başardı.