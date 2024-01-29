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Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, yarın 12.00'den çarşamba günü 18.00'e kadar “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı.

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Meteoroloji “etkili yağış ve fırtına uyarısı” yaptı
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Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21 - 50 kg/m²), özellikle kuzey kesimlerde çok kuvvetli ( 51-75 kg/m²) olması beklenmektedir. Belirtilen periyot içerisinde rüzgarın da kuvvetli (39-49 km/h) zaman zaman fırtına (62-74 km/h) şeklinde esmesi beklenmektedir” denildi.
Meteoroloji, su baskını, dolu, yıldırım düşmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
 
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