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Memur-Sen’den çağrı

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Memur-Sen’den çağrı
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), “Kamuda görev yapan geçici personelin hak ve menfaatlerine bağlı yükümlülüklerinin düzenlenmesi yasa önerisi”nin, Meclis İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlanacağını belirterek, Meclis’te temsil edilen siyasi partilere destek çağrısı yaptı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, yazılı açıklamasında, yıllardan beridir kamuda farklı statülerde çalışan geçicilerin sorunlarına çözüm amaçlayan çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Manga, “Geçici Memur” statüsünde Kamu görevi yürütenlere, iş güvencesi hak ve menfaatlerinde adaletin sağlanması için Meclis'e sundukları yasa önerisinin Başsavcılığın görüş ve önerileri de dikkate alınarak düzenlenen “Kamu Görevinde Görev Yapan Geçici Personelin Hak ve Menfaatlerine Bağlı Yükümlülüklerinin Düzenlenmesi Yasa Önerisi”nin İdari Kamu Sağlık İşleri Komitesi'nde görüşülmeye başlanacağını belirtti.
Manga, şöyle devam etti:
“Memur-Sen olarak bu yasa tasarısına tam destek vereceğimizi ve Kamuda kanayan bir yara haline gelen bu konunun takipçisi olduğumuz bilinmelidir. Bu konuda KKTC Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partileri, Kamuda siyasilerin sebep olduğu bu Anomalinin düzenlenmesi için, gerekli katkıyı koymaya davet ediyoruz.”
 
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