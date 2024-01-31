Meteoroloji Dairesi’nden denizde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, denizde fırtına uyarısında bulundu.



Yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade’de kuzey ve doğu yönlerden “8” kuvvetinde ve “fırtına” şeklinde esmekte olan rüzgarın 31 Ocak geceyarısına kadar aynı şiddette esmesi bekleniyor" denildi.

