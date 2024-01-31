banner913
banner932
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
5 0
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
39 0
 
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
20 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
47 0
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
146 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
30 0
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
3 trafik kazasında biri yaya 5 kişi yaralandı
64 0
banner1012
banner985

Meteoroloji Dairesi’nden denizde fırtına uyarısı

banner974
Meteoroloji Dairesi’nden denizde fırtına uyarısı
banner971
Meteoroloji Dairesi, denizde fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Bölgemiz denizlerinden Taurus ve Crusade’de kuzey ve doğu yönlerden  “8” kuvvetinde ve “fırtına”  şeklinde esmekte olan rüzgarın 31 Ocak geceyarısına kadar  aynı şiddette esmesi bekleniyor" denildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.