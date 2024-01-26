Meteoroloji Dairesi, denizde "fırtınamsı rüzgar" uyarısı yaptı

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölge denizlerinden Taurus’ta rüzgarın zamanla kuvvetlenerek “fırtınamsı rüzgar” şeklinde eseceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, bu gece saat 21.00’den yarın akşam saat 19.00’a kadar Taurus'ta fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Bölge denizlerinden Taurus'ta kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgar, zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde esecek.
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