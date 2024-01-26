banner913
banner932
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
15 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
19 0
 
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
18 0
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
43 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
52 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
16 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
29 0
banner1012
banner985

“Eksik Şubat” Bayrak FM’de yayınlandı

banner974
“Eksik Şubat” Bayrak FM’de yayınlandı
banner971
Kültür Dairesi projesi olarak hayata geçen ve 6 Şubat depreminde kaybedilen canlara ithaf edilen “Eksik Şubat” şarkısı bugün ilk kez Bayrak FM’de yayınlandı.
Konuyla ilgili Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, kamuoyuna ilk kez 5 Mayıs 2023’te XXXI. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında sunulan şarkının klibi 6 Şubat’ta BRT1’de yayınlanacak.
Sözleri Kültür Dairesi Müdürü şair Şirin Zaimağaoğlu’na, bestesi Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü müzisyen Nazım Ced’e ait olan ve Umut Albayrak tarafından seslendirilen Eksik Şubat isimli şarkının klip yönetmenliğini Prof. Dr. Fevzi Kasap, görüntü yönetmenliğini Vasvi Kuni, sanat yönetmenliğini Suat Suiçmez üstlendi. Şarkının kayıt ve aranjesini Kazım Özalp yaptı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.