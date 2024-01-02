En fazla yağışı Ziyamet aldı

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Karpaz bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.



Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte

Ziyamet’e 7 kg/m²

İskele 5 kg/m²

Yenierenköy 4 kg/m²

Kozanköy ve Sipahi’de 3 kg/m²

diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

