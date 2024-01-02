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En fazla yağışı Ziyamet aldı

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En fazla yağışı Ziyamet aldı
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Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın Karpaz bölgesinde kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte
Ziyamet’e 7 kg/m²
İskele 5  kg/m²
Yenierenköy 4 kg/m²
Kozanköy ve Sipahi’de 3 kg/m²
diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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