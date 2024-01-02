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KTÖS kitap tanıtımı ve paneli düzenliyor

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KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen “2003-2015 Yılları Tanıklığında İngiliz Okulu” kitap tanıtımı ve panel düzenleneceğini kaydetti.

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KTÖS kitap tanıtımı ve paneli düzenliyor
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KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yaptığı yazılı açıklamada, kitap tanıtımı ve panelinin 4 Ocak Perşembe günü 18.30-20.30 saatleri arasında KTÖS yeni binasında gerçekleşeceği belirtildi.
 
Andonis Andoniu’nun, kendi öğrenciliğinde Kıbrıslı Türk öğrencilerle birlikte eğitim gördüğü ve mezun olduğu İngiliz Okulunda 2003-2015 yılları arasında öğretmenlik, müdür muavinliği ve idarecilik yaptığını belirten Erilen, Andoniu’nun kapıların açılmasıyla birlikte Kıbrıslı Türk öğrencilerin de yeniden geri dönüş yaptığı okulda bu tarihi sürecini yakından takip edip  notlar aldığı, röportajlar yaptığı ve bunları derlediği “2003-2015 Yılları Tanıklığında İngiliz Okulu” adlı eseri ortaya çıkardığını kaydetti.
 
Erilen, düzenlenecek kitap tanıtımı ve panelde, Andoniu’nun yazdığı kitabın tanıtımı ve analizinin yanı sıra, özellikle eğitimin toplumsal değişime etkisi, okul yönetimleri ve demokratik hayat arasındaki ilişkiler, çatışma yaşayan toplumlarda eğitim sistemlerinin birleştirici veya ayrıştırıcı rolünün tartışılacağı ve geleceğe yönelik çıkarımların değerlendirileceğini belirtti.
 
Erilen ayrıca, kitap tanıtımı ve panelin organizasyonunu Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Derneği’nin (CPDC) üstlendiğini kaydetti.
 
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