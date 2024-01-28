Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı. En fazla yağış Kalkanlı’ya düştü.
Daireden yapılan açıklamaya göre, metrekareye düşen yağış, Kalkanlı’da 2, Türkeli ve Zümrütköy’de 1 kilogram olarak ölçüldü.
Diğer bölgelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.
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