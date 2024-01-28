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Trafik denetimlerinde 416 sürücü rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 416 sürücü rapor edildi
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Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 2 bin 298 araç sürücüsü kontrol edilerek, 416 sürücü rapor edildi. Sürat rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer alırken, 46 araç trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre sürücülerin, 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si kayıtsız araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 20’si diğer trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı
46 araç ise trafikten men edildi.
 
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