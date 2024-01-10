En çok yağış Koruçam’a düştü

Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Koruçam’a düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre son 24 saatte metrekareye Koruçam’a beş, Dipkarkaz’a üç, Sipahi’ye iki, Yeşilırmak, Yenierenköy, Bostancı, Akdeniz, Zümrütköy, Selvilitepe, Türkeli’ye bir kilogram yağış düştü.

