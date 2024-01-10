banner913
banner932
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
Gazimağusa'da İklim Krizi ve Su Ayak İzi semineri düzenleniyor
4 0
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
Hakan Tazegül Adana Kurtuluş Yarı Maraton ikincisi
14 0
 
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
UBP Milletvekili Taçoy hükümeti T izinleri konusunda eleştirdi
20 0
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
Avcı: “Aşırı alkollü sürücüye caydırıcı cezalar verilmesine yönelik düzenleme yapılmalı”
19 0
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
Meteoroloji Dairesi tozlu hava uyarısında bulundu
29 0
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
Boeing 737 Max 9 tipi uçaklar mercek altında
15 0
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verdi
19 0
banner996
banner985

En çok yağış Koruçam’a düştü

banner989

Meteoroloji Dairesi yağış miktarlarını açıkladı

banner974
En çok yağış Koruçam’a düştü
banner971
Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Koruçam’a düştüğünü açıkladı.
Açıklamaya göre son 24 saatte metrekareye Koruçam’a beş, Dipkarkaz’a üç,  Sipahi’ye iki, Yeşilırmak, Yenierenköy, Bostancı, Akdeniz, Zümrütköy, Selvilitepe, Türkeli’ye bir kilogram yağış düştü.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.