En çok yağış Koruçam’a düştü

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Koruçam’a düştüğünü açıkladı.
Açıklamaya göre son 24 saatte metrekareye Koruçam’a beş, Dipkarkaz’a üç, Sipahi’ye iki, Yeşilırmak, Yenierenköy, Bostancı, Akdeniz, Zümrütköy, Selvilitepe, Türkeli’ye bir kilogram yağış düştü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.