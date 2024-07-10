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Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanıyor mu?

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Arjantin basınında çıkan iddialara göre Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı. Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medyada takip etmeyi de bıraktı

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Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanıyor mu?
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Arjantin basınında gündeme gelen haberlere göre Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı. Nara, Icardi’yi Instagram’da takip etmeyi bıraktı. İddiaya göre Nara, yıldız oyuncusunun tüm mülkleri kendisine bırakmasını da istiyor. İkili daha önce de kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişti. Bir dönem Nara, L'Gante'nin klibinde oynamış ve samimi görüntüler vermişti. Ardından L'gante ile Nara'nın klip çekimi dışında da görüntüleri ortaya çıkmıştı.
 
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