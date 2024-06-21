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Les Ambassadeurs’ta bayram coşkusu bir başka yaşandı

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Bayram tatilini Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da geçiren konuklar, yıldız sanatçıların sahne aldığı konserlerle coşkulu saatler yaşadı

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Les Ambassadeurs’ta bayram coşkusu bir başka yaşandı
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Girne’nin en gözde otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino, Kurban Bayramı’nı görkemli bir şekilde kutladı.

Bayram tatilini Les Ambassadeurs’ta geçiren misafirler, yıldız sanatçıların sahne aldığı konserlerle coşkulu saatler yaşadı.
Arife günü sahne alan Yavuz Bingöl, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Türkülerin usta ismi Bingöl, güçlü sesi ve içten yorumlarıyla konukları mest etti.
Misafirler, türkülerin büyüsüyle dolu bu gecede sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Les Ambassadeurs Hotel & Casino’da Bayramın birinci günü ise sahneyi Koray Avcı devraldı.
Avcı, enerjik performansı ve sevilen şarkılarıyla geceye damgasını vurdu.

Konuklar, Avcı’nın iki saat süren etkileyici sahne şovuyla adeta coştu ve unutulmaz bir bayram akşamı yaşadı.
Bayramın üçüncü gününde ise Hakan Altun, Les Ambassadeurs sahnesindeydi.

Romantik şarkılarıyla tanınan Altun, duygusal ve samimi performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece sundu.
Les Ambassadeurs Hotel & Casino’nun kaliteli hizmeti, sunduğu zengin ikramlar ve kusursuz hizmetler ise, konuklardan takdir topladı.

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