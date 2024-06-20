Derya Uluğ’dan Merit Royal Diamond’da unutulmaz bayram konseri

Türk pop müziğinin yıldız ismi Derya Uluğ, bayramın ikinci gününde Merit Royal Diamond Hotel'de sahne aldı."AİLENİN TADI BAŞKA!"Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uluğ, İzmir'e gidip ailemi ziyaret ettim ve enerji depoladım. İşlerden dolayı yıllar sonra ilk kez bir bayramın ilk gününü ailemle birlikte geçirdim. Aile ile olmanın tadı bir başka. Şimdi de çalışma zamanı" dedi.BAYRAM ŞEKERİ DERYA!Pembe tulumuyla çok şık görünen Uluğ, "Kıyafetimi Oral Ünlü hazırladı. Bayram şekeri tadında pembiş pembiş giyindim" dedi."BU KONU ONUN ÖZELİDİR"Arkadaşı Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirttiği paylaşımı kendisine sorulan Uluğ, "Kendisi aslında tükenmişlik sendromuna yakalanmadı. Sadece yorulmuştu ve bunu takipçileri ile paylaştı. Bu konu, onun özelidir ve kendi içinde yaşananları kimse bilemez. Başkasının bir durumu hakkında konuşmam doğru olmaz ama Müjde genelde çok neşeli ve enerjik bir insandır" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Uluğ, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.