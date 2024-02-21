Colony Otel'de Ziynet'le aşk başka

Pop müziğin sevilen isimlerinden Kıbrıs asıllı Ziynet Sali ülkemizde hayranları ile hasret giderdi.
Girne Arkın Colony Hotel’de sahneye çıkan sanatçı performansı ile coşturdu.
Sevilen şarkılarını seslendiren ve hayranlarından da gelen istek şarkıları seslendiren sanatçı memleketinde olmanın coşkusunu yaşadı.
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