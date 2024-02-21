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Colony Otel'de Ziynet'le aşk başka

Cumartesi akşamı Girne Arkın Colony  Hotel’de sahneye çıkan Ziynet Sali, Sevgililer Günü dolayısı ile özel gecede  sahne alarak Kıbrıslı hemşerileriyle hasret giderdi

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Colony Otel'de Ziynet'le aşk başka
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Pop müziğin sevilen isimlerinden Kıbrıs asıllı Ziynet Sali ülkemizde hayranları ile hasret giderdi.

Girne Arkın Colony Hotel’de sahneye çıkan sanatçı performansı ile coşturdu.

Sevilen şarkılarını seslendiren ve hayranlarından da gelen istek şarkıları seslendiren sanatçı memleketinde olmanın coşkusunu yaşadı.
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