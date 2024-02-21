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Larnaka ve Limasol’da soygun

Larnaka’da bir müteahhidin evinden yarım milyon Euro değerinde mücevher ve kol saatleri çalındı. Limasol’da ise maskeli ve silahlı kişiler, bir bet ofisine giderek çalışanı silahla tehdit edip kasadaki 8 bin Euro’yu alarak kayıplara karıştı

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Larnaka ve Limasol’da soygun
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Larnaka’da önceki sabahın erken saatlerinde, yabancı uyruklu tanınmış bir müteahhidin evinden yarım milyon Euro değerinde mücevher ve kol saatlerinin çalındığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli 4 kişinin evin arka kapısından içeriye girdiklerini, içerde ev sahibi ve iki hizmetçiyle karşılaştıklarını, bahçe makasıyla bu kişileri tehdit ederek cep telefonlarını ve üzerlerinde bulunan takıları aldıklarını, ardından da ev sahibini tehdit ederek kasayı açmaya zorladıklarını yazdı.
Ev sahibinin korkarak, faillerin söylediklerini yaptığını kaydeden gazete, kasada bulunan her şeyi alan faillerin, koşarak gözden kaybolduklarını belirtti.
Haberde polisin, faillerin ev sahibini evin içinde kasa olduğunu bilebilecek kadar yakından tanıdığı değerlendirmesinde bulunduğu ve soruşturmayı da bu yönde yaptığı ifade edildi.
LİMASOL’DA 8 BİN EURO’LUK SOYGUN
Gazete, bir diğer haberinde de Limasol’daki bir bet ofisinde pazar günü, maskeli ve silahlı kişiler tarafından 8 bin Euro’luk soygun gerçekleştirildiğini haber verdi.
Faillerin, soygunu gerçekleştirmeden önce bir süre bet ofisteki çalışma ortamını takip ettiklerini kaydeden gazete, içerde tek kişi kaldığından emin olduklarında bet ofise girerek, 28 yaşındaki çalışanı silahla tehdit edip kasada bulunan parayı vermeye zorladıklarını yazdı.
Haberde, faillerin 8 bin Euro’yu alarak kayıplara karıştığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
 
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