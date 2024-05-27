‘Uçan Şemsiye’ çocuk oyunu 1 Haziran'da sahne alıyor

Girne Belediyesi Çocuk Tiyatro Ekibi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde sahne alıyor.

Ümit Denizer'in yazdığı ve İsmihan Yorgancı’nın sahneye koyduğu ‘Uçan Şemsiye’ adlı oyun, çevreyi ve doğayı temiz tutmanın önemini vurguluyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, oyun, 1 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da Girne Oda Tiyatrosu'nda halka açık ve ücretsiz olarak sahnelenecek. Kış dönemi çalışmalarının bir ürünü olan gösteri, çocukların çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Çocuk oyuncu kadrosu genişletiliyor



Yaz döneminde tiyatro çalışmaların sürdürecek ekibe katılmak isteyen 9-11 yaş grubundaki çocuklar kayıt yaptırabilecek. Konu hakkında bilgi almak isteyen ailelerin 0533 863 09 58 numaralı telefonu arayarak ayrıntılı bilgi alabilecek.

