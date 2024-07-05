Okan Bayülgen’in, “Richard’’ isimli oyunu sahnelendi

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali kapsamında dün akşam Okan Bayülgen’in, Shakespeare’in ünlü tragedyasından hareketle yazıp yönettiği “Richard’’ isimli oyun Salamis Antik Tiyatro’da ilk kez sanatseverlerle buluştu.

Bayülgen’in de Richard karakterini canlandırdığı oyunda, farklı disiplinlerden sanatçılar bir araya geldi.

Oyunun sonunda Okan Bayülgen ve izleyiciler arasında karşılıklı bir de söyleşinin gerçekleştiği etkinlikte Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Okan Bayülgen’e bir de hediye takdim etti.

Bayülgen konuşmasında 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin Kıbrıs’ın yüz akı olduğunu vurguladı.

Bu festival ile Kıbrıs’ta güzel kültürel faaliyetlerin de olduğunun örnek bir şekilde gösterildiğini ifade eden Bayülgen bunun bir parçası olmaktan ve seyirci ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Bayülgen söyleşiler sayesinde bugün tiyatro alanlarının sosyal bir buluşma alanlarına dönüştüğünü kaydederken, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay Okan Bayülgen ve oyuncu ekibi ile yalnız bırakmayıp katılım gösteren herkese teşekkür etti.

“Tek Şahidi Cümbezdi” Pazar günü sahnelenecek

Kıbrıs’ın dünyaca ünlü moda ve tasarım sanatçısı Abdullah Öztoprak’ın eseri “Tek Şahidi Cümbezdi”, 7 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM), 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında sahnelenecek.