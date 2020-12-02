Medya platformu "ikibin"in yeni belgeseli "Cumhuriyet" yayında

Ülkemizde eğitim gören iki öğrencinin hazırlamış olduğu ülkemizi tanıtıcı belgesellere bir yenisini daha eklendi.

2000 doğumlu iki üniversite öğrencisi olan Erol Arabulucu ve Engin Deniz Görgüner'in yönettikleri bağımsız medya platformu "ikibin", 20 Nisan 2020'de yayınladıkları üç bölümlük "KKTC Belgeseli"nin ardından iki bölüm olarak tasarlanmış yeni belgeselleri "Kıbrıs"ın ilk bölümü olan "Cumhuriyet"i dün Facebook üzerinden yayınladılar.

Daha önceki KKTC belgeselinde olduğu gibi takipçilerine farklı kesimlerin görüşleriyle yaşananları tarafsız olarak aktarmayı başaran bağımsız medya platformu "ikibin" takdir toplamaya devam ediyor.

