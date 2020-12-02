banner480
banner572
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
6 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
47 0
 
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
10 0
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
116 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
316 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
43 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
28 0
banner529
banner570

Medya platformu "ikibin"in yeni belgeseli "Cumhuriyet" yayında

banner476

Medya platformu "ikibin"in yeni belgeseli "Cumhuriyet" yayında
Ülkemizde eğitim gören iki öğrencinin hazırlamış olduğu ülkemizi tanıtıcı belgesellere bir yenisini daha eklendi.
2000 doğumlu iki üniversite öğrencisi olan Erol Arabulucu ve Engin Deniz Görgüner'in yönettikleri bağımsız medya platformu "ikibin", 20 Nisan 2020'de yayınladıkları üç bölümlük "KKTC Belgeseli"nin ardından iki bölüm olarak tasarlanmış yeni belgeselleri "Kıbrıs"ın ilk bölümü olan "Cumhuriyet"i dün Facebook üzerinden yayınladılar.
Daha önceki KKTC belgeselinde olduğu gibi takipçilerine farklı kesimlerin görüşleriyle yaşananları tarafsız olarak aktarmayı başaran bağımsız medya platformu "ikibin" takdir toplamaya devam ediyor.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.