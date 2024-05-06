Kadınlar Liginde GG – Doğan finali

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Puma Kadınlar Futbol Liginde yarı final rövanş maçları Pazar günü oynanırken, Doğan Türk Birliği ve China Bazaar Gençlik Gücü alınan sonuçlardan sonra Puma Kadınlar Futbol Liginde finale yükseldiler.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Puma Kadınlar Futbol Liginde yarı final rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Doğan Türk Birliği – Mağusa Spor Akademisi, 1 – 1 (Penaltılarda 4 – 2)
Küçük Kaymaklı – China Bazaar Gençlik Gücü, 0 – 3
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