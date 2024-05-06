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Süper Ligin kralı yine Muhittin

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Süper Ligin kralı yine Muhittin
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Aksa Süper Ligi’nde 2023-24 futbol sezonunun gol kralı Muhittin Tümbül oldu.
Sezonu ikinci tamamlayan Cihangir’in golcüsü Muhittin Tümbül, sezon başından bu yana liderliğini sürdürdüğü AKSA Süper Lig Gol Krallığı yarışında 35 golle mutlu sona ulaştı. Muhittin Tümbül, en yakın takipçisi Çetinkayalı Ernest’in 6 gol önünde AKSA Süper Lig Gol Kralı oldu.
Muhittin Tümbül 2022-23 futbol sezonunu da 24 golle gol kralı olarak tamamlamıştı.
 
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