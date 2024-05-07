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Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu ile İstanbul'da bir araya geldi

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Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu ile İstanbul'da bir araya geldi
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.
 
İBB Başkanı İmamoğlu’nun davetiyle gerçekleşen görüşmede, iki şehir ve kurum arasındaki iş birliğinin yeni dönemde artarak devam etmesi için ortak çalışma gruplarının genişletilmesine karar verildi.
 
LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasında yer alan görüşmede, iki belediyenin ortak çalışma gruplarının; altyapı, üst yapı, kültürel miras, sanat, dış ilişkiler ile diplomasi, çevre, enerji ve sürdürülebilirlik ile sosyal mahrumiyetle mücadele konularında proje geliştirmesine dair hem fikir olundu.
 
Bu kapsamda iki belediyenin hem meclis üyelerinin, hem de ilgili alanlardaki uzmanlarından oluşacak komitelerin çalışması konusunda mutabakata varıldı.

 
-Harmancı
 
LTB Başkan Mehmet Harmancı, öncelikle yeniden İBB Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek, İmamoğlu'nun yeni dönem İstanbul için ortaya koyduğu vizyonun destek almasının önemli olduğunu söyledi.
 
Harmancı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ileriki dönemde iki şehrin kardeşliğini stratejik ortaklığa dönüştüreceklerini de belirtti.
 
-İmamoğlu


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevkidaşı ve yakın dostu Harmancı ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ileriki 5 yılın iki şehir için de önemli olduğuna vurgu yaptı.
 
İmamoğlu, 2020 Aralık ayında Harmancı ile imza koydukları kardeş şehir protokolü ile daha yakın çalışmaya başladıklarını ifade ederek, şimdi de 5 yıllık sürede İstanbul-Lefkoşa dayanışması ile kardeşliklerinin daha da ileri bir noktaya taşınacağını söyledi. 
 
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