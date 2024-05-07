Son bir haftada 82 kaza... 1 can kaybı, 19 yaralı

KKTC'de son bir haftada 82 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Polisin 29 Nisan – 5 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık raporunda, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 300 bin TL olarak açıklanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı; Lefkoşa 36, Gazimağusa 15, Girne 15, Güzelyurt 7 ve İskele 9 olarak kayda geçti.
Aynı sürede 3 bin 571 trafik suçu rapor edildi.
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