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Gençler Birliği genel kurula gidecek

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Gençler Birliği genel kurula gidecek
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Süper Lig ekibi Gençler Birliği Spor Kulübü’nde Metin Menteş başkanlığındaki yönetim kurulu, Pazartesi akşamı yaptığı toplantısında seçimli genel kurula gitme kararı aldı.
Gençler Birliği Kulübü 23 Mayıs 2024 Perşembe günü İskele’de kulüp lokâlinde seçimli genel kurula gidecek. Genel kurul gündeminde mali raporun aklanması ve başkanlık seçimi de bulunuyor. Başkanlık için aday olacakların adaylık dilekçesini en geç 16 Mayıs 2024 Perşembe saat 17:00’ye kadar as başkan Mustafa Kabasakal’a ulaştırması gerektiği belirtildi.
Genel kurul gündemi şöyle:
1. Açılış
2. Divanın Oluşumu
3. Faaliyet raporunun sunulması
4. Mali raporun sunulması ve aklanması
 5. Seçim
6. Dilek ve Temenniler
7. Kapanış
 
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