Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı. Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;
SUERTE CUP SIRALAMALARI
10+ KADINLAR SIRALAMASI
GRUP-1
1. Şengül Tilki
2. Almira Akşahin
3. EnraÇakartaş
4. Dinara Yorgancıoğlu
GRUP- 2
1. Deniz Abdullahoğlu
2. MedinaAkhmetova
10+ ERKEKLER SIRALAMASI
GRUP-1
1. Kaan Dönmez
2. Asım Aras Astan
3. Çınar Elmalı
4. Aras Çelik
GRUP- 2
1. AmırUtyugulov
2. AristoteMabele
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