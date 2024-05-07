Ersoy Birkan anısına düzenlenen Suerte Cup tamamladı

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 02-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP (10+ kategori-2) oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı. Final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;

SUERTE CUP SIRALAMALARI

10+ KADINLAR SIRALAMASI

GRUP-1

1. Şengül Tilki

2. Almira Akşahin

3. EnraÇakartaş

4. Dinara Yorgancıoğlu

GRUP- 2

1. Deniz Abdullahoğlu

2. MedinaAkhmetova

10+ ERKEKLER SIRALAMASI

GRUP-1

1. Kaan Dönmez

2. Asım Aras Astan

3. Çınar Elmalı

4. Aras Çelik

GRUP- 2

1. AmırUtyugulov

2. AristoteMabele



