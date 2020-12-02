Alp: Gelişmekte olan bir oyuncu grubumuz var

Açılış Kupası’nda 5 maçta aldığı 2 galibiyetle grubu dördüncü tamamlayarak yarı final oynama hakkı kazanan Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) koç Ahmet Gürel Alp değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli koç takım olarak faydalı olduğuna inandığı bir süreç geçirdiklerini, Koopspor ve YDÜ maçlarında galibiyete çok yaklaşmalarına rağmen Soyer Hacıganimler maçında kötü bir performans sergiledikleri özeleştirisinde bulundu.

“Ben kariyerim boyunca hep zor şartlarda başarılı oldum”

Alp, “Aldığımız mağlubiyetlerin neden kaynaklandığının tespitini iyi yaptık. Gelişmekte olan bir oyuncu grubumuz var. Sezon içinde bu gelişim ne kadar olacağı bizim ligdeki konumumuzu belirleyecek. Ben kariyerim boyunca hep zor şartlarda başarılı oldum. Aldığınız şampiyonlukların birçoğunda sezon başında favori gösteriliyorduk. Bu sezon da ayni durum söz konusu olabilir.” dedi.

Ahmet Gürel Alp sözlerinin sonunda dörtlü final veya ligde ne olacağını bilemediğini, bildiği şeyin ise her maça iddialı bir şekilde ve kazanmak adına çıkacaklarını vurguladı.

