Hasan Çakmak’ın kitapları TC Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Yazar Hasan Çakmak’ın kitapları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’ne kabul edildi.Hasan Çakmak’ın yazdığı YOL, Umuda YOLculuk, Gözlerimden Kalbime Süzülen DAMLACIKLAR ve Hasan Çakmak’la ilgili kaleme alınan “Türk Edebiyatı’nda Prof.Hasan Çakmak” isimli kitaplar TC Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde okuyucu ile buluşabilecek.Kütüphanede; 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.Yazar Hasan Çakmak’ın kitapları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi öncesinde; kültür otoriteleri tarafından dünyanın en büyük kütüphanesi olarak kabul edilen “Amerikan Library of Congress” ve dünyanın prestijli kütüphanesi olarak kabul edilen “British Library London”a kabul edildi.Yazar Hasan Çakmak’ın kitaplarını Ortadoğu koleksiyonuna bölümünde arşivlenecek.Yazarın kitapları Türkiye/Ankara öncesinde; İngiltere/Londra, İsçivre/Cenevre, Küba/Havana, Fransa/Paris, Ermenistan/Erivan, Polonya/Varşova, Venezüela/Karakas, Belçika/Brüksel, İskoçya/Edinbourgh ve Amerika/Washinton kütüphanelerinde değerlendirmeye alınarak edebiyat kolleksiyonlarına kabul edildi.Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak hakkında Yahya Azeroğlu tarafından kaleme alınan “Türk Edebiyatı’nda Prof.Hasan Çakmak” isimli kitap Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı tarafında satın alındı.Türkiye’de kaleme alınan “Türk Edebiyatı’nda Prof.Hasan Çakmak” isimli çalışma meclisteki milletvekili sayısı kadar alınarak arşivlendi.