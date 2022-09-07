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Mersin'de orman yangını

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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale sürürken alevlerin yerleşim alanına yaklaştığı bildirildi. Bölgede 30 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

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Mersin'de orman yangını

 

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Söndürme çalışmalarını zorlaştıran rüzgar, bölgedeki yerleşim alanlarını da tehdit ediyor.  

Yangın, Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Alevlerin büyümesiyle çevre illerden destek ekipleri de bölgeye sevk edildi. 

Mersin'de orman yangını - 1

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

30 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Bölgedeki vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Son bilgiye göre; 30 ev tedbir amaçlı boşaltı. 


 
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