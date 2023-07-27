Hasan Çakmak İzmir ve Uşak’ta kitaplarını imzaladı

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi, Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak Türkiye’de kitaplarını imzaladı.

Türkiye’nin İzmir, Aydın ve Uşak kentlerinde düzenlenen kültür sanat söyleşi programlarına katılan Hasan Çakmak, gerçekleştirdiği söyleşiler sonrasında kitaplarını imzaladı.

İzmir ve Aydın’da katıldığı kültür sohbetleri organizasyonlarında konuşmalar yapan Hasan Çakmak, genç katılımcılara nasıl kitap yazdığını anlattı.

İzmir’de Dilek Kafe’de yapılan organizasyonda Hasan Çakmak’a plaket takdim edildi. Ardından İzmir Narlıdere’de hayata geçirilen Alevi Bektaşi Kültürü’nü Tanıtma Derneği Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

Yazar Hasan Çakmak İzmir ve Aydın’da bulunduğu sırada birçok sanatçı yazar ve kültür derneği yetkilileri ile bir araya geldi.



ULUSLARARASI UŞAK FESTİVALİ

İzmir ve Aydın’ın ardından, bu yıl 5. kez düzenlenen Uşak Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katılan Hasan Çakmak burada 2 söyleşide konuşma yaptı.

Bu söyleşilerin birincisi açılış kortejinin ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşide; Türkiye’nin önemli sanatçılarından Zihni Göktay, Metin Güler, Cemal Hünal, Mehmet Pala ve Merve Sevi gibi isimler birer konuşma yaptı.

5. Uşak Uluslararası Tiyatro Festivali’nin üçüncü gününde yazar Hasan Çakmak moderatörlüğünü Uşak Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu’nun yaptığı söyleşide konuşma yaptı.

Gerçekleştirilen söyleşide yazar Hasan Çakmak seyahatname yazarlığını anlattı.

Moderatör Murat Çubukçu’nun sorularını yanıtlayan Hasan Çakmak, katılımcıların kültür sanat ve yazarlık konusundaki sorularına büyük bir titizlikle cevap verdi.

Söyleşinin ve soru cevap bölümünün ardından yazar Hasan Çakmak, katılımcıların kitaplarını imzaladı. İmza töreni sırasında sanatseverler Hasan Çakmak’a sorular sormaya devam ettiler.



UŞAK BELEDİYE BAŞKANI PLAKET

Gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın festivale yaptığı kültürel katkılardan dolayı yazar Hasan Çakmak’ı teşekkür plaketi ile ödüllendirdi.

Plaket takdimi sırasında yaptığı kısa konuşmada Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yazar Hasan Çakmak’a teşekkürlerini sunarken, kültür sanatın önemine dikkat çekerek bu tür etkinliklerin artmasını diledi.

Hasan Çakmak, İzmir, Aydın ve Uşak öncesinde Türkiye’nin başkenti Ankara’da, Kırıkkale ve Denizli’de kültürel organizasyonlara katılmıştı.

Uluslararası yazar Hasan Çakmak’ın bundan sonraki söyleşisi İngiltere’nin başkenti Londra’da olacak