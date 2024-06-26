banner913
banner932
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
19 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
45 0
 
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
40 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
35 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
38 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
30 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
59 0
banner1032

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Girne’de sahnelendi

banner1020

banner974
“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” Girne’de sahnelendi
banner971
Girne Belediye Tiyatrosu Gençlik Ekibi, “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyununu dün akşam Girne Oda Tiyatrosu’nda sahneledi.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Haldun Taner’in yazdığı, İsmihan Yorgancı’nın yönettiği,  Türkiye’nin yakın tarihindeki toplumsal değişimleri konu alan oyunun sonunda ekibe çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.