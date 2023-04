GEÇMİŞE ÖZLEM VE DÜNYA SANAT GÜNÜ

Bugünlerde çevreme bir baktığımız zaman, ülkemin birçok konuda hep gerilere gittiğini görmekteyim. Örneğin; yollara bir sürü radar koyduk, cezaları yükselttik, değişen ne oldu ki. Kazalar azalmadı, arabalar yine son sürat gidiyor, üstleri açık istedikleri kadar yükle yüklü kamyonlar, belediye arabaları; çöpleri, taşları, çakılları yollara döke saça gidiyorlar. Hiç kimsede bunları denetlemiyor, kontrol etmiyor. Sonra vatandaş kaza yapmış. Yapmaz mı yollar şantiyeden beter, sanki de “Altın Kumsal” Lefkoşa-Mağusa yoluna taşınmış gibi yollar kum deryası. Kamyonların taşları o kadar çok atılıyor ki arabaların üstüne, arabaların kaportaları, boyalı kotlar gibi nokta nokta. Trafik günden güne rahatlayacağına kaos halini aldı. İnsanlar artık trafikten bunalmış, bıkmış durumdalar. Ne kırmızı ışıkmış, ne başkasıymış geçip gidiyorlar. Sadece trafik ışıklarına radar konulsa, belediye köşeyi dönmüştü şimdiye. Hele birde telefon konuşmaları on araba sürücüsünün dokuzu telefonda konuşur. Arabalarda hele birde atılan çöpler yok mu hele. Belediye 24 saat çalışsa yinede o çöpleri toplamaya yetişmez ama belediyede biraz kaldırımlara ağaç ekse. İki şeritli yolların arasındaki otları bir temizleyip ağaç ekse. Hele Kermiya’dan Kuzeye geçenlerin ilk gördüğü şey çöp ve ot, sonra ülkemize turist gelmez diye şikâyet ederiz. Eee bir güneye bakın birde kuzeye aradaki temizlik farkını görürsünüz.Bunları niçin yazıyorum, çünkü her gün gördüğüm şeyleri bir çok insan görüyor, yöneticilerde görüyor ama hiç kimsenin kılı bile kımıldamıyor. Yoksa insanlar belli bir yere gelince görmeme hastalığına mı? kapılıyor, bilemiyorum.Ülkemizde eğitim konusunda gerilemeler başlayınca, bu olaylar günden güne artmaya başladı. Özellikle 1974’den itibaren toplum ileriye gideceğine yıldan yıla hep geriye gitti. Eski dostluklar, birliktelikler, paylaşımlar hep azaldı. Üreten, çalışan insanım bu alanlardan koparılıp, memur edildi. Memuriyete alıştırıldı, zanaattan, tarımdan koparılıp, aylıkçı yapıldı. Al parayı, otur ye. Hep söyleriz “Hazarı dağ dayanmaz” dayanmadı, memleket bitti tükendi.50 yıl balık tutmayı da unutan toplum. Ağlarını çürüttü, güvelere yetirtti, sandal delindi. Denize çıkacak ne sandal var, nede balık avlamaya yarayacak ağ.Kendi değerlerimizin bir çoğunu unuttuk, eski olan şey eskidedir dedik, yitip gitmesine neden olduk. ama 23 Nisan 2003 yılında kapılar açılınca her şeyin aslında bir yalan olduğunu anladık. 30 yıl biz birşeye değer vermedik ama köyümüz ,yurdumuz, değerlerimiz hep o tarafta kaldı, belki evlerimiz yıkıldı, yok oldu ama anılarımız, dedelerimizin mirası hala daha orda yaşıyor. Birden eski köyümüzün yaşamı, fotoğrafları, anıları, birden eski kültür değerlerimiz derleyip-toparlama düşüncesi bizde uyandı. Birden: “Bizimde bir ekinimiz”, “Bir Kıbrıs Türk Kültürümüz” olduğu birçok insanın aklına geldi. İnsanlar herşeylerini anlatıp, paylaşma istediler ama birçok şey yitip gitmişti artık. Çünkü eskiyi bilenler birbir yitip gidiyor bu diyarlardan herşey yitip gidiyor ama bir çoğumuz hala daha düş dünyasındayız.Hala daha bu yitip getmeleri değerlendirmiyoruz, eskiyi korumuyoruz. Kültürel değerlerimize sahip çıkamıyoruz. Trafik ve çevre kirliliği ve kaosu gibi artık bir de kültür kirlenmesi yaşıyoruz ama ne uyanan var ne koruyan. Ülkede müze olmayınca ve buna bağlı müze eğitimi de bulunmayınca. İnsanlarımız değerlerini bilmiyor çünkü değerleri koruyan ve sunan en iyi yer müzelerdir. Dünya müzeler haftası ama bir Dünya çağında Arkeoloji müzesi yok. Çocuk müzesi, açık hava köy müzeleri, edebiyatçılar müzesi vb. müze demek kültür demektir, bilim demektir. Gelişmek değerlere sahip çıkmakla olur. Bu bağlamda devletin yapamadığı müze işlerini Yakın Doğu Oluşumu, gerekleştiriyor ve yüz akımız oluyor. Bugün günden güne büyüyen özel koleksiyonu ile ve Lefkoşa Surlariçi Müzesi, yurtdışından gelen turistlere ve öğrencilere kendi değerlerimizi ve sanatçılarımızı tanıtması açısından çok önemli. Bir on yıl sonra bu oluşumun müzelerini bir düşleyin lütfen. Dr.Suat Günsel hocama ve ekibine sonsuz teşekkürü bir borç bilirken Dünya Sanat Gününüz Kutlu Olsun.KıbnsımMemleketimDünya cennetim benimMasmavi Akdeniz 'inBeyaz köpükleriyle yıkananZümrüt bakışlımGüzelim...BaharlarıKırlangıçlar uçar semalarındaBir başka güzellik varHer mevsimindeOvasındaDağındaBir başka güzellik...Denizle çevrilidir etrafıSüt mavisi denizle...Mert insanlar yurdu Kıbrıs 'ımınGirne 'siLimasol'uBaf'ıCennetten birer köşeSurlarla çevriliKöhnemiş Lefkoşa kenti bileBaşka güzel.Ya İskele;Hele, heleYeşiller yeşili Lefke...Yenilenmiş çoğu kentlerimizinModernleşmiş.Beton yığınlarıYükselmekte çoğunda;Sözüm onaÜlkemAltın Çağında.Anılarda kaldıEski günlerO bir hafta sürenDüğünler.Anılarda kaldı artıkiçinde yıkandığımıziri horasan küpleri.KahvelerdeLokum dolardı cepleriKonuklarımızın.Ne oldu bize ansızın?Nerde eski günler?Sevecendi,Mertti,Cömertti Kıbrıslım.Geride kalmışÇoğunun yurtları;Mazi olmuşKonukseverlikleriTertemiz dostlukları,Bir zamanlarBurçları« Yeğdir Allah yeğ»Sesleriyle çınlayan LefkoşaMinarelerdekiEzan sesiyleTürklüğünüHaykırırdı kentinAdam boyuydu ekinlerMesarya Ovasında.Bedbereket vardıKöylümün tarlasında.BaflınınLimasollununPekmez kaynarken avlusundaYedi mahalleyeKokusu savrulurdu.Üzüm pekmezi, ffarnıp pekmezi.Sucuklar asılırdıTaptaze,Dizi, dizi.Topak helvası,Ekmek helvası yapılırdıGüzelim pekmezden;Bunlarla beslerlerdi bizi;Pasta nedir bilmezdikBiz küçükken.En gözde tatlıydıZülbiye.Bolca yaparlardı, Ye babam ye...Penevetler vardı tahtadanüzerlerine sıra sıraEkmekler dizilen.Asılı dururdu tabacadaGünlerce ekşimeden,KüflenmedenO güzelim ekmekler.EvlerimizdeAşkı tahtası bulunurdu.Anamız,Ninemiz,Hamur Yoğurur,Aşkı açardı üzerinde.Yemek vakti geldi miAşkı tahtamızMasa olur,SofraBunun üzerine kurulurdu.Altından yanardı hamamlarımızBir zamanlar.Cıvıl cıvıldıEskilerde hanlarımız.Eşekler girerdi,At gibiKıbrıs eşekleri;Develer çıkardıSürekli,Ağır yük taşıyan.Baf'in, Limasol 'un YollarıZamk gibiydi, Yapışkan; Üzüm şırasından.içinden yağ akanÜnlü Bafpeyniri,Nonut mayasından çöreği,Tatlı sucuğu,Köfteri,......Dört numaraTüm lambaları.Ne yağ kandilleri kaldı,Ne de şahaneKarpuzlu lambalar.Tarih oldu birer birerTek atlı, Çift atlı, Süslü arabalar.Mersedesler geçiyor şimdiDaracık sokaklarımızdan.Başı dönüyor insanın,Başı dönüyor hızdan.Şarkılar dinlerdik bir zamanlarSiyah plaklı,İğneli gramofondan.İslim büyük yenilikti;KurtulmuştukOcaklardan,Odundan.Artık ülkem modernleştl.Yıllar yıllan izledi,Mutlu yıllarıDevler yuttu;Masallar gizledi...Anılarda kaldı mutluluklar,Mutsuzluk sardı bizi.Eski sevecenlik,Cömertlik,Saf ve kanaatkarİnsanları ülkeminŞimdi bir mazi.Hâsılı ülkem çirkinleşti.