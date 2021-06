Erçin'le Kitap Dünyası

Okulda okudukları ile yetinenler yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzerler. Voltaire

Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan EsendağlıKar Uykusu - Neşe YaşınSırlar Adası - Turgül TomgüsehanGüçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-ExuperyAy Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç ŞabanlıDünyada, kutsal kitaplar ve Das Kapital’den sonra en çok dile çevrilmiş ve en çok satılan kitap kategorisine giren Küçük prens bu kez Kıbrıs Türkçesinde yayınlandı.Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry'in dünyaca ünlü eseri "Küçük Prens" tam 76 yıl önce yayınlandı.Çoğu insan kitabı arkadaşlığa ve insanlığa adanmış bir eser olarak görüyor.Antoine de Saint-Exupérys'in küçük prensi dünyaya bir çocuğun gözlerinden bakıp deneyimlerini bir bilgenin sözcükleriyle ifade ediyor."İnsan gerçekleri sadece kalbiyle görebilir. En temel şeyi gözler göremez" ya da "Gülünün senin için bu kadar önemli olmasının nedeni ona harcadığın zamandır" Asteroid B612'nin üzerinde yaşayan küçük sempatik prensin bilindik cümlelerinden sadece birkaçı...Balıkçı ve Oğlu - Zülfü LivaneliHayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı AktaşGecikmeli Teslimiyet - M. Barış MusluVeba Geceleri - Orhan PamukSeninle Başlamadı - Mark Wolynn - Sola UnitasSeninle Başlamadı geleneksel psikoterapinin, ilaçların ve diğer müdahale yöntemlerinin uzun süredir çözemediği zorlukların ortadan kaldırılmasında dönüştürücü bir yaklaşım sunmaktadır.“Seninle Başlamadı travma terapileri alanında, farkındalık uygulamaları konusunda insanı anlamak için ileriye doğru güçlü bir adım atmanızı sağlıyor. Cesur, yaratıcı ve şevkat dolu bir çalışma.”Bilemediğimiz ve acı çekmemize sebep olan çözülmemiş travmalarla bizi atalarımıza derinden bağlayan yolları aydınlatma konusunda muhteşem bir iş başarıyor. Bize derinden anlayışı, diyalog görselleştirmelerini ve şefkatle yeniden bağlanmayı sağlayacak teknikler ve beceriler sunuyor.”Denizlerin derinliğinden ormanların kuytusuna, savaş meydanlarından şaşaalı saraylara, hastanelerden gökyüzünün sonsuz maviliğine, dünyanın ve zamanın her köşesinden kendilerine dayatılan kurallara ve geleneklere isyan etme gücü bulan kadınların hikâyeleri bunlar. Prenslerini bekleyen değil, kaderlerini ellerine alan prenseslerin hikâyeleri... Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler; yüz asi kadının, Sally Nixon, Cristina Portolano, Sarah Wilkins, Barbara Dziadosz gibi dünyanın dört bir yanından altmış asi kadın tarafından çizilen olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatları... Bildiğimiz dünyanın bilmediğimiz gerçekleri... Ödüllü yazarlar Elena Favilli ve Francesca Cavallo, olağanüstü yüz kadının maceralarından derledikleri masalsı ger- çeklerle, okuyucuları keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.Günün herhangi bir anında açıp okuyacağınız, elinizin altında bulunduğunda kendinizi iyi hissedeceğiniz, kızınıza anlatacağınız gerçek hayat hikâyelerinin masalsı versiyonu. Nesilden nesile annelerin kızlarına hediye edebileceği, ilham verici bir kitap.George Orwell 25 Haziran 1903 tarihinde Hindistan'da dünyaya geldi. Asıl adı Eric Arthur Blair'dir.Eton Koleji'nde burslu olarak okudu. Ardından Birmanya'ya giderek İmparatorluk Polis Teşkilatı'nda görev aldı.Yazarlığa başlamadan önce her türlü mesleği yaptı ancak maddi imkanlar onun peşini bırakmadı.İspanya İç Savaşı'nda Hitler ile Mussolini'nin de desteğini alan Franco'ya karşı, savaşa katıldı. Savaşta keskin nişancı tarafından gırtlağından vurularak ölümden son anda kurtuldu.Ardından İspanyol Komünist Partisi bir siyasi temizlik hareketine girşti. POUM (Marxist İşçi Birlik Partisi) yasadışı ilan etti. Yabancı uyruklu birçok asker tutuklandı. George Orwell'da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.Verem tedavisi gören Orwell, 21 Ocak 1950 tarihinde Londra'da hayata veda etti. Ardında on adet kitap ve birçok makale bıraktı. Kitaplarından Hayvan Çiftliği dünya klasikleri arasında üst sıralarda yerini aldı.