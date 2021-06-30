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Fikir ve deneyimler paylaşıldı

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YDÜ ev sahipliğinde, “III. Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi” gerçekleştirildi

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Fikir ve deneyimler paylaşıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında düzenlenen “III. Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi” geniş katılım ile gerçekleştirildi. Güncel sorunları ele alarak çözüm önerileri sunacak fikir ve deneyimlerin paylaşıldığı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen “III. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi”nin bu yılki ana başlığı “Covid 19 ve Salgın Süreci” oldu.
Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan kongre, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Kongrede, “Covid 19 ve Salgın Süreci” ana başlığı çerçevesinde hazırlanan bildirilerin yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarında da birçok bilimsel bildiri sunuldu.
11 farklı oturumun gerçekleştirildiği III. Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi bu yıl, sağlık, tıp, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında 105 bilim insanının bilimsel çalışmalarını sunuldu. 147 bildirinin gönderildiği kongrede 75 bildirinin sunumu yapıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi adına düzenleme kurulunda görev alan Doç. Dr. Fevzi Kasap, farklı disiplinlerden katılım imkanı sağlamasıyla oldukça geniş bir çerçevede birçok konunun ele alındığı başarılı bir kongreye ev sahipliği yapmış olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Doç. Dr. Kasap, bu yıl Yakın Doğu Üniversitesi’nden 20 öğretim elemanının katılım sağladığı Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi’ne gelecek yıllarda da katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
 
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