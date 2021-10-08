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Doğa yansımaları sergide olacak

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Akademisyen-Sanatçı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un “Doğa Yansımaları” adlı kişisel sergisi, 11 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ’de açılacak

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Doğa yansımaları sergide olacak
 
 
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Doğa Yansımaları” adlı kişisel sergisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda 11 Ekim Pazartesi günü saat 09.30’da açılacak sergide akademisyen-sanatçı Yrd. Doç. Dr. Mine Okur’a ait, 30 baskı resim, 23 karakalem taslak ve 2 adet tuval resimden oluşan, 55 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. “Doğa Yansımaları”, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 384’üncü sergisi olacak.
Doğanın, sanatın var oluşundan beri sanatçı ve tasarımcılar için en önemli ilham kaynağı olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, “Doğanın bir dokuyu,  yalıtılmış bir formu veya bakışımlı ya da tam tersi bir yapıyı nasıl ortaya çıkardığı, her zaman bilim ve sanatın konusu olmuştur” ifadelerini kullandı.
Sergisinde yer alan eserleri de “Doğadaki formların sanatsal formdan önce geliyor olması” düşüncesi ile oluşturduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Okur, “Tüm bu formları kendi bakış açım ve iç dünyamda ilişkilendirerek ve Yakın Doğu Üniversitemizin sunduğu eşsiz olanaklar ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyesinde serigrafi baskı tekniğini kullanarak hayata geçirdim. Sanata ve tasarıma verdikleri sonsuz destekten dolayı Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e; ayrıca eserlerimin sanatseverlerle buluşması için emek veren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim” ifadesini kullandı.
 
 
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