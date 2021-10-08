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Daha neler göreceğiz

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Ayaklı Gazete’ye sosyal medyadan ulaşan habere göre, ülkemizde son zamanlarda yaşanan tuhaf olaylara bir yenisi daha eklendi.

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Daha neler göreceğiz
 
Bize sosyal medyadan ulaşan vatandaşlarımız öğleden sonra sosyal medyada önlerine düşen bir fotoğrafta Karaoğlanoğlu’nda (Ayorgi) bir markete bornozla giren “rahat” müşteri, işletme sahibi ile çalışanları şok ettiğini ifade ettiler.
Bu rahatlığı kendinde bulan kişinin yabancı mı yoksa yerli bir kişi mi olduğunu merak ettiklerini belirten vatandaşlarımız “Yabancılarda bu rahatlık olabilir, ancak yerli vatandaşımız bu rahatlığı kendinde bulamaz. Ancak psikolojik bir rahatsızlığı var ise böyle bir davranış içinde olabilir” dediler.
Ancak bu davranışların giderek toplumda artabileceğine de dikkat çeken vatandaşlarımız, bunun nedenin ise ülkemizin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği için insanlarımızın psikolojisinin ve sinirlerinin bozulduğunu ve bunun neticesinde bu şekilde absürt olayların yaşanabileceğini i sözlerine eklediler.
 
 
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