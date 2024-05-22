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Bellapais’te yarın Tenor Kardeşler konseri

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Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında yarın "Tenor Brothers/Tenor Kardeşler" konser verecek.

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Bellapais’te yarın Tenor Kardeşler konseri
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından 19’uncusu düzenlenen festival çerçevesinde yer alacak konser, Bellapais Manastırı’nda saat 20.00’de başlayacak.

"Tenor Kardeşler" konserinde Ankara Devlet Opera ve Balesi Solisti Tenor Ayhan Uştuk ile İzmir Devlet Opera ve Balesi Solisti Tenor Aydın Uştuk, Ankara Devlet Opera ve Balesi Baş Piyanisti Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde sahne alacak.
Festival bu yıl Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Bellapais Gardens ve Kybele'nin katkılarıyla düzenleniyor. 31 Mayıs' a kadar sürecek festivalde 12 konser yer alacak.
Konser biletleri Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, konser girişinden veya biletfest.com’dan temin edilebilecek.
 
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