24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor

4. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, yarın saat 19:30’da Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği muhteşem konserle başlayacak. Son Feci Bisiklet Konseri öncesinde ülkemizin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato Konseri gerçekleşecek

Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl Altın Sponsor Arkın Group, İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile 24.’sünü düzenlediği Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali yarın başlıyor.

Festivalin açılışında 3 konser birden. 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali, yarın saat 19:30’da Türkiye’nin sevilen gruplarından Son Feci Bisiklet’in Namık Kemal Meydanı’nda vereceği muhteşem konserle başlayacak. Son Feci Bisiklet Konseri öncesinde ülkemizin sevilen Reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato Konseri gerçekleşecek.

Bu yıl 25 Haziran- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Salamis Antik Tiyatro ile kentin büyüleyici tarihi ve kültür mekanlarında yine binlerce sanat severin ağırlanacağı 24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nde yer alacak diğer konser ve gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Festival hakkında bilgi ve biletler için Gazimağusa Belediyesi ve https://www.gisekibris.com adresine başvurabilirsiniz.

SON FECİ BİSİKLET

2012'de Arda Kemirgent'in solo projesi iken davulcu Can Sürmen'le tanışmasıyla gruba evrilen Son Feci Bisiklet, aynı yılın sonbaharında ilk şarkısı 'Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın'ı internet üzerinden paylaştı. Akabinde 2013 başında 'Son Feci EP'yi yayınlayan ikili Erkin Sağsen'in (Gitar) de katılması ile ilk konserini o sıralarda veren grup, aynı EP'nin bonus track'i olarak yayınlanan 'Bikinisinde Astronomi'nin kitlelerce sevilmesi ile birlikte ülkede duyulmaya başladı.

Sonradan gruba dâhil olan Ozan Özgül (Bas Gitar) ile 2014/15 sezonundan itibaren yoğun bir konser trafiğine girdiler. Ankara'da kaydettikleri ilk albümleri 'Vesaire'yi 2015 yazında bağımsız olarak yayınladılar. Vesaire; 'Bu Kız', 'Modern Zamanlar', 'Pazar ve Ertesi' gibi sevilen şarkıları da barındırıyordu.

2016 yılının başında "Sıkıntı Var" adlı başka bir single daha yayınladılar. Haziran 2016'da grup canlı performanslardan ara verdi çünkü grubun solisti Arda Kemirgent askere gitmek durumunda kaldı. Bu süre zarfında "Zaman Yok" ve "Reklamlar" adında iki yeni single daha yayınladılar. Arda askerden döndükten sonra 2017'de Teslim Tesellüm single’ı piyasa çıktı.

2017 Eylül ayında grup üzerine uzun süredir çalıştığı "Kötü Şeyler" albümünü Sony Music etiketiyle piyasaya çıkardı. Bu albümde "Galiba Sevmiyorlar" ve "Düşman" parçaları ön plana çıktı. 2018'de "Yerlerde" ve ardından "Çar Bomba" isimli iki single daha çıkardılar ve ardından konserlerine devam ettiler.

2020 Şubat ayında ise "Sistemik" isimli albümlerini uzun bir çalışma sürecinden sonra kendi prodüktörlüklerinde yayınladılar. Albüm çıktıktan çok kısa bir süre sonrasında ise "Yeşil" isminde bir single daha yayınladılar.

2021’de “Bilirim” ve “Çikolata” adlı singlelarını yayınlayıp kliplenirdiler. 2023 Kasım sonu tekrar konserlerine başladılar. 8 Mart 2024’te yeni şarkıları olan “Telefon”u yayınlayan grup konserlerine devam ediyor.

BUNFYAH

2015 yılında kurulan Bunfyah, şarkılarında Roots Rock, Dub ve Electronic seslerine yer veren, mevcut sistemi ve yolsuzlukları eleştiren, Kıbrıslı gençlerden oluşan 9 kişilik bir Reggae grubudur. Bob Marley, Protoje, Chronixx ve Raging Fyah gibi reggae gruplarından etkilenen grup, 2018'de "Wake Up" single çalışmasıyla çıkış yaptı. Ertesi yıl "Bunfyah" EP'sini ve "Freedom Fighter" müzik videosunu yayınladılar. Sonraki yıllarda birkaç tekli daha yayınlayan grup, MakiFest, Yuka Blend, Reggae Sunjam ve Island Reggae Fest dahil olmak üzere çeşitli festivallerde performans sergiledi. Ayrıca ada genelindeki gönüllü kuruluşlara da destek verdiler.

FIRAT VE MATO: MAĞUSA’NIN RAP İKİLİSİ

Lise yıllarında tanışan Fırat ve Mato, Türkçe sözlü rap müziğe olan ortak tutkularıyla birbirlerine bağlandılar. Bu tutku, onların 13 yıl boyunca sadece en iyi iki arkadaş olmalarını değil, aynı zamanda Mağusa'ya olan derin sevgileriyle de birleşerek "Hisar Gommaz" çatısı altında rap müziği üretmeye devam etmelerini sağladı.

Hiphop kültürünün Kıbrıs'ta gelişmesi adına sayısız etkinlik ve konser düzenleyen Fırat ve Mato, enerjik performanslarıyla dikkat çekiyor. Canlı orkestra ya da DJ eşliğinde sahne aldıklarında, izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyorlar. Mağusa Kültür Sanat Festivali'nde sahne alacak bu dinamik ikili, dinleyicilere kendi eserlerini, yenilikçi rap müziğin en güzel örnekleriyle sunmaya hazırlanıyor.